CHP Lideri Özel: "Mahcubiyet içindeyiz"
TEKİRDAĞ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geldiği Tekirdağ'da partililere seslendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'daki adayının proje toplantısına katıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Özel, "CHP, Atatürk'ün kurduğu parti. Daha dünyada kadınlar oy kullanamazken seçme ve seçilme hakkının tanındığı bir ülkedeyiz. Nice Avrupa Birliği ülkesi bizden 30 sene sonra bu hakkı verdi. Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmeden bu vizyonu ortaya koydu ve bize öğütledi. Hayatın yarısı kadınlardan ve erkeklerden oluşurken, bu kendini vazgeçilmez gören erkelerin her birini yetiştiren, dünyaya getiren kadınlarken, maalesef bizler CHP'de siyaset yapanlar Ata'mızın vizyonunu bu günlere getirmekte mahcubiyet içindeyiz. Bu dönem 5 güçlü kadın adayımız var. Yetmez gün gelecek CHP'de Parti Grubu'nun yarısı kadın, yarısı erkek olacak, belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak" dedi.
Özel daha sonra Çorlu'da düzenlenecek olan halk buluşması mitingine doğru yola çıktı.
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