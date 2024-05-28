CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu olduğunu ve sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapıldığını belirtti. Ayrıca, Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı, Gezi Parkı olaylarının 11. yıl dönümünde yaşananları hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın servet eşitsizliği hakkındaki sözlerine eleştirilerde bulundu.

28.05.2024 15:39
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu vardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşması öncesinde Özel, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geçen Prof. Dr. Taner Demirer'e rozetini taktı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 36 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah bölgesinde masum sivillerin bulunduğu çadır kampı bombalandı. 40 Gazelli daha hayatını kaybetti. İsrail Devleti'nin bu katliamını bir kez daha kınıyorum. Tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum" diye konuştu.

Gezi Parkı olaylarının 11. yıl dönümünde olduklarını söyleyen Özel, "Tarihimizin en barışçıl gösterilinden bir tanesi olan Gezi Parkı'nda, ağaç katliamı yapılarak, topçu kışlası yapılmasına karşı çıkanların bir araya gelmeleriyle başlayan,, yaşam biçimine yapılan müdahalelere itiraza yönelik gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinin 11'inci yıldönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin tüm illerinde yaşanan gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ailesi ailemizdir" dedi.

"KKM'yi kim çıkardıysa kul hakkını yiyenler onlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın servet eşitsizliği hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Özel, "Erdoğan dünkü konuşmasında dünyadaki servet eşitsizliğini ifade etmiş. Geçtiğimiz yıl 1.2 Trilyon lira kur korumalı mevduatla, param var diyene 'dolar alma, faize koy' dediler. 'Faizden de kur çıkarsa da farkını ödeyeceğiz oradan da kazanırsın' dediler. Nereden ödeyeceksiniz? 'Fakirden, emekçiden alıp farkı ödeyeceğim' dediler. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmedi. Kur korumalı mevduatı kim çıkardıysa, kul hakkını yiyenler de onlardır" ifadelerini kullandı.

"Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor"

Sahipsiz sokak köpekleri sorunu ve yasa teklifi hakkında değerlendirmede bulunan Özel, "Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu vardır. Özellikle sabah evden çıkanlar için bu bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu hayvanları katletme niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020'de de bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk ve hayvan haklarının korunması üzerine komisyon çalışması yapıldı. Bu kitap çok net. Popülasyonun düşürülmesi için uyutma, öldürme yazmıyor ve bunun altında AK Parti'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması yazıyor. Bu fonla kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma yapılsın, bakım evleri açılsın deniyor. 2020'den beri parmağını kıpırdatmayanlar, belediyeler para harcamasın diyerek, toptan öldürelim diyorlar" dedi.

Konuşmasının sonunda 2 Haziran Pazar günü çay üreticisi için CHP olarak Rize'ye gideceklerinin bilgisini veren Özel, "ÇAYKUR" işçisinin haklarını konuşacaklarını ve kadro isteyeceklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Türkiye, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor - Son Dakika

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