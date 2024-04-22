CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu - Son Dakika
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Politika

CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu

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CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında erken seçimle ilgili "Millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın." ifadelerini kullandı. Özel ayrıca yakın zamanda büyük bir emekli mitingi yapacaklarını duyurarak "Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

22.04.2024 10:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Now TV canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme hakkında "Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem." dedi. Özel ayrıca emeklilerle ilgili çok yakında büyük bir miting yapacaklarını duyurdu.

BAKAN ŞİMŞEK'E "YEREL HALK" TEPKİSİ: TAM BİR SARAY MANTIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bir röportajda halka 'yerel halk' demesine tepki gösteren Özel "AKP'nin kibirli ve halktan kopmuş halini gösterdi. Kendisini çok dışarıda görüyor. Türkiye'deki insanları tebaa olarak görüyorlar. Tam bir saray mantığı." dedi.

YEREL SEÇİM YORUMU: MİLLET BAŞARDI

Özel, "Seçimi CHP kazandı" yorumlarıyla ilgili "Elbette bizim başarımız. Elbette adaylarımız çok ama biz başardık dersek olmaz. Millet başardı. Millet sarı kartı gösterdi." şeklinde konuştu.

"MİLLET ERKEN SEÇİM İSTERSE BEN DE HAYDİ DERDİM"

Erken seçimle ilgili de konuşan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAĞIZ"

Özel, yakın zamanda büyük bir emekli mitingi yapacaklarını duyurarak "Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"MYK'yı bugün dördüncü kez toplayacağız. PM'yi topladım. Önceki dönem genel başkanlarımızla ile de görüşeceğim. Biz bir kişinin karar verdiği yapı değiliz. Biz ortak karar alır, istişare ederiz. Genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bunun sonucunda da sayın Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem. Çünkü içerik mekandan önemli."

Özgür Özel, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serter Kara: En düşük emekli aylığı asgari ücret le eşit olması gerekir Adı üzerinde asgari ücret 83 12 Yanıtla
  • Erkan Çaçen: Ya özgür yıllarca oylarımız çalındı diye milleti galeyana getirdiniz neden çünkü başarısızlığı örtmek için ya size bakınca fb başkanı aklıma geldi. 36 39 Yanıtla
  • sadullah nas: Çan-kaya dedsinin çanını özlemiş demekki 18 48 Yanıtla
  • sadullah nas: densizliğe bakın Allah aşkına hem randevu istiyor hem yeri belirliyor 25 41 Yanıtla
  • Önder Avaz: Mehmet Şimşekği ben hiç gulumserken görmemiştim tâki dünya bankası yetkilisiyle görüştüğü güne kadar öyle bir poz vermiş ki sanki içinizden geçeceğim der gibiydi Allah sonumuzu hayr eylesin 53 7 Yanıtla
  • elmas bulut: erken seçime haydi 40 15 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Ben emekliyim ve hakikaten ekonomik durumlar sebebiyle çok büyük bir geçim sıkıntısındayım. Bunun böyle olduğunu tüm siyasilerde biliyor ve topu bana atıyor. Sen çık inle, ağla,feryat et de biz o zaman devreye gireriz demeninde hak aramayla bağlantısını kuramadım.. her eylemi ve isteği ben yaptıktan sonra size ihtiyaç bile duymam.. siyasetin hepsi emekli ve bordro mahkumlarınin ağızlarına bir parmak bal çalmakla meşgul..bu çözüm olamaz. 42 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Akapeye oy veren emekli cıyak cıyak ağlamasın bir zahmet. 7 11 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: bunu söyleyeyim hakikaten bir vatandaş olarak emekli maaşı enflasyona göre çok düşük büyük şehirde yaşayan emekliler hakikaten geçinemiyor çocuğu olan okula gönderen geçinemiyorum 1000 TL 100 lira olmuş 16 1 Yanıtla

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