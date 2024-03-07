CHP Lideri Özgür Özel: "Tüm adaylar taahhütname imzalayacak"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tüm CHP'li adayların taahhütname imzalayacağını belirterek, "Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP'li belediyeler kişilerin inancı, dini, ırkı, siyasi görüşüne bakmaksızın kapıları herkese açacaklarına söz verecekler" dedi.

Kütahya mitinginde konuşan Özel, "Yarından itibaren bütün belediye başkan adayları bir taahhütname imzalayacaklar. Daha önce mal varlıklarını asacaklarını söylemiştim. Ayrıca CHP'li belediyeler kadın hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, doğduğu yer, ırkı, hangi siyasi görüşe bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına söz verecekler. Cuma günü CHP'li belediyelerin kamuoyuna açık taahhütlerini eşit hakça hizmeti kimseyi ayırmadan sunacaklarına dair belediye başkanlarımıza göndereceğiz. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz" diye konuştu.

"Bu işi CHP olarak kökünden halledeceğiz"

Kütahya'nın bazı ilçelerinin doğalgaz beklediğini belirten Özel, "Bir evladı doğalgaz isteyince dönüp de onu azarlayan Erdoğan'a inat yüzde 90 oy alıp da herkesin adını anıp da adını anmadığı Aslanapa'ya da merhaba! Kütahya'nın bütün sorunlarını biliyorum. Bir yandan Erdoğan'ın doğalgaz isteyenleri azarladığını biliyorum. Domaniç'te kendisi en erken 2026 derken adayın bu yıl getireceğiz yalanını da biliyorum. Yıllardır buranın doğalgaz sorunu çözülmez. CHP'nin yönettiği şehirlerde bu sorun yok. Cumhur İttifakı'nın yönettiği bu şehir de maalesef bu sorun var. Doğalgaz sorununu çözmek için genel de cumhurbaşkanı olmaya gerek yok, yerelde işini bilen kişilere gerek var. 10 yıldır doğalgaz gelecek diye söz veriyorlar. Tavşanlı'daki özelleştirmelerin oluşturduğu işsizliği görüyoruz. Bu işi CHP olarak kökünden halledeceğiz. Seçim akşamı en çok konuşulan Kütahya'nın seçimi olacak. Bak Recep Tayyip Erdoğan bir zaman bayrağı indirmeye ezanı dindirmeye kalktılar. O dönemde senin şimdi peşinden gittiklerin işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Benim peşinden gittiğim Kartal İstim botunun üzerine çıkmış 'Geldikleri gibi gedecekler' diyordu. Eğer günün birinde bu ülkede bir tehlike olursa. Tayyip Erdoğan'ın kiler var ya onların yerine Çanakkale'de dedeleri kefensiz yatanlar kurtaracak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA