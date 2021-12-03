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CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor! - Son Dakika

CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!

03.12.2021 11:55
CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!

CHP'nin yarın Mersin'de yapacağı mitingi için bölge halkına davetiye dağıtıldı. Kartlarda, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Squid Game"le özdeşleşen semboller ve "Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00" yazısının yer alması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Aralık'ta Mersin'de düzenleyeceği miting öncesinde kentte dağıtılan kartlar gündem oldu.

CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı

DİZİYE GÖNDERME YAPTILAR

CHP'nin mitingi önce kent ve çevre illerde geniş kapsamlı çalışmalar devam ederken, bir dizi ve film izleme platformunda izlenme rekor kıran Güney Kore yapımı "Squid Game" adlı dizi ile halka çağrı yapıldı. Kentte, dizi ile gündem olan kartlar dağıtıldı. Kartta, "Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00" yazıldığı görüldü.

CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı

MİTİNG YERİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Türkiye'de dolar ve enflasyondaki dalgalanmaların ardından CHP Mersin'de miting kararı almıştı. Ancak CHP'nin miting yapmak istediği Cumhuriyet Meydanı'na Valilik'ten izin çıkmamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, mitinge ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek."

CHP Mersin mitingine Squid Game ile davet ediyor!

Cumhuriyet Halk Partisi, Squid Game, Aralık, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor! - Son Dakika
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