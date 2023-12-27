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CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na soru sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na soru sordu

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'a kütüphane yapılıp yapılmayacağını ve deprem bölgesindeki illerin turizm bölgesi ilan edilip edilmeyeceğini sordu. Bakanlık, Adıyaman Halk Kütüphanesi yapımının başlatıldığını ve Gerger ilçesinde turizm bölgesi ilan edilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na soru sordu
27.12.2023 - 13:22,
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan projeler ile ilgili soru sordu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2024 yılı bütçe görüşmelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına; deprem bölgesindeki illerin turizm bölgesi ilan edilmesi ile ilgili çalışma olup olmadığını ve Adıyaman'a bir kütüphane yapılıp yapılmayacağını sordu.

Adıyaman'a bir kütüphane yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bakanlık, "Adıyaman il merkezinde Adıyaman Halk Kütüphanesinin yapımı işi yatırım programına alınmış ve uygulama projesi alım süreci başlatılmıştır. Adıyaman ili Gerger ilçesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi amacıyla etüt çalışmaları yürütülmekte olup ilan değerlendirme süreci devam etmektedir" denildi.

Deprem bölgesinde birçok alan turizm bölgesi olarak ilan edilmesine karşın, Gerger'deki projenin, Adıyaman'daki diğer yatırımlarda olduğu gibi etüt aşamasında kaldığını dile getiren Abdurrahman Tutdere, "Ancak, Adıyaman Valiliğinin 2023 Detaylı Yatırım Programında, kütüphane yapım işinin programa alınmadığı ve uygulama projesi alım sürecine dair de herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Milletvekili olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip ilimizin sorunlarını ilgili makamlara aktarıyoruz. Ancak aldığımız yanıtlar ya temenni düzeyinde kalıyor ya da yatırım programına alınmamış çalışmalarla ilgili olarak yalnızca sürecin başlatıldığı ifade ediliyor. Gerger ilçesindeki turizm bölgesi çalışmasının da, öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamda ders çalışabilmesi ve eğitim hayatlarına devam edebilmesi için verilen kütüphane sözünün de, diğer projelerde olduğu gibi takipçisi olacağız. Adıyaman'ımızın sorunlarını sözümüzü esirgemeden yüce meclisimize taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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