CHP Milletvekili Adıgüzel, TÜİK Ölüm İstatistiklerine İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Adıgüzel, TÜİK Ölüm İstatistiklerine İlişkin Açıklama Yaptı

22.06.2023 19:38

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ölüm istatistiklerine ilişkin açıklama yaparak, son 3 yılda pandemi döneminde fazladan 290 bin ölüm olduğunu ve bunun nedenini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. Adıgüzel, Koca'nın bu konuda bilgi sahibi olmamasının basiretsizlik veya sahtekarlık olduğunu belirtti ve hükümetin kötü yönetimi nedeniyle fazladan insanların öldüğünü iddia etti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ölüm istatistikleriyle ilgili "Türkiye'nin 2019'a gelene kadar ortalama ölüm sayısı yılda 430 binken birdenbire 2020, 2021 ve 2022'de katlanarak artmış. 3 yılda fazladan 290 bin vefat var. Sizin açıkladığınız resmi covid ölüm sayısı ise sadece 102 bin. Fahrettin Koca sana soruyorum, burada aradaki 190 bin vefat neden kaynaklandı? Fahrettin Koca bunu sen bilemiyorsan bu bir basiretsizliktir, beceriksizliktir. Bunu biliyor da milletten saklıyorsan o zaman bu sahtekarlıktır. Sizin bu kötü yönetiminiz nedeniyle bu ülkede fazladan insanlar öldü" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ölüm istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel, şunları dile getirdi:

"190 BİN VEFAT NEDEN KAYNAKLANDI?"

"TÜİK, Türkiye'nin ölüm istatistiklerini açıkladı. Yayınlanan veriler ve tablo dedirtiyor ki; 'Doktor bu ne?', Fahrettin Koca bu ne? Çünkü Türkiye'de geçtiğimiz yıllara göre son 3 yılda pandemi döneminde fazladan 290 bin ölüm var. Fahrettin Koca, sen istatistikten anlar mısın? Burada der ki; kaba ölüm hızı pandemi döneminde binde 1,5 artmış. Türkiye'nin 2019'a gelene kadar ortalama ölüm sayısı yılda 430 binken birdenbire 2020, 2021 ve 2022'de katlanarak artmış. 3 yılda fazladan toplam 290 bin vefat var. Sizin açıkladığınız resmi covid ölüm sayısı ise sadece 102 bin. Fahrettin Koca sana soruyorum, burada aradaki 190 bin vefat neden kaynaklandı?

"SEN BİLEMİYORSAN BU BECERİKSİZLİKTİR"

Fahrettin Koca bunu sen bilemiyorsan bu bir basiretsizliktir, beceriksizliktir. Bunu biliyor da milletten saklıyorsan o zaman bu sahtekarlıktır. Sizin bu kötü yönetiminiz nedeniyle bu ülkede fazladan insanlar öldü. Toplumdan verileri saklayarak, olayı hafife alarak ve gerekli önlemleri almayarak fazladan insan ölümüne sebep oldunuz. Sizin söylediğiniz toplam 3 yıllık covid vefat sayısı 102 binken burada fazladan 290 bin vefat gözüküyor. Covid dışında bir 190 bin daha ölüm nedeni var. Bunları da izah etmek zorundasınız. Dünya Sağlık Örgütü, bunları görmüyor mu, görüyor. Dünyaya Türkiye'nin itibarını düşürüyorsunuz. DSÖ de 190 bin fazladan ölüm nedenini bilmiyor ve bunu merak ediyor."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Ümit Şimşek: Napalım ölen adama yok lımıt dolu olme seneyı beklemı dıyelımm Dr bey bugun olmazmı dıyelımm Cevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Koca, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Adıgüzel, TÜİK Ölüm İstatistiklerine İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika


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