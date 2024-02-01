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CHP Milletvekili Akay, orman köylülerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Akay, orman köylülerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı

CHP Milletvekili Akay, orman köylülerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda orman köylülerinin sorunlarını dile getirerek, Yenice Orman Kalkındırma Kooperatiflerine üye orman köylülerinin ödemelerinin yapılmaması ve 2024 yılı orman üretim zammının revize edilmesi için iktidara çağrıda bulundu. Akay, orman köylülerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için acil önlemler alınmasını istedi.

01.02.2024 16:48
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, orman köylülerinin sorunlarını TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda orman köylülerinin sorunlarını dile getiren Milletvekili Akay, Yenice Orman Kalkındırma Kooperatiflerine üye orman köylülerine ödemesi yapılmayan 2023 yılı istihkaklarının yapılması ve 2024 yılı orman üretim zammının ise revize edilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

Akay, "Karabük Yenice ilçe sınırları içinde toplam 33 adet orman köyü, 34 adet orman kalkındırma kooperatifi bulunmaktadır. Kooperatiflere üye orman köylülerimizin, orman işletmesinden 2023 yılına ait 12 milyon lira alacağı bulunmaktadır. Ankara'dan giden talimat üzerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün orman köylüsüne bu ödemeyi yapmadığı iddia edilmektedir" dedi.

Orman köylülerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Akay, "Orman köylülerimizin bu büyük mağduriyetinin giderilmesi için acil olarak 2023 yılı istihkaklarının ödenmesini sağlayın, enflasyonun altında eriyen 2024 yılı orman üretim zammını revize edin" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Akay, orman köylülerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Akay, orman köylülerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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