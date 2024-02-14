CHP Milletvekili: İliç'teki maden acilen kapatılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili: İliç'teki maden acilen kapatılmalı

CHP Milletvekili: İliç\'teki maden acilen kapatılmalı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Erzincan'ın İliç ilçesindeki madenin toprak kayması nedeniyle acilen kapatılması gerektiğini söyledi. Sarıbal, daha önce defalarca uyarıda bulunduklarını ancak dikkate alınmadığını belirtti. Maden ocağında kayan toprağın siyanürle harmanlanan malzeme olduğunu ifade eden Sarıbal, İliç'te yaşananların bir facia olduğunu ve Türkiye'nin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Sarıbal, madenin kapatılması ve işçilerin mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

14.02.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madenin acilen kapatılması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesindeki madeni defalarca gündeme getirdiklerini, uyarılarının dikkate alınmadığını belirtti.

Maden ocağında kayan toprağın siyanürle harmanlanan malzeme olduğunu ifade eden Sarıbal, İliç'te yaşananların bir facia olduğunu ve Türkiye'nin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sarıbal, daha önce yaşanan sızıntı sonrası madenin 3 ay kapatıldığını, firmaya para cezası verildiğini aktardı.

Madende en büyük riskin 197 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür havuzu olduğunu dile getiren Sarıbal, "Derhal bu maden kapatılsın. Orada çalışan işçiler de mağdur edilmesin. Firmanın 219 milyona yakın vergisini siliyorsunuz, bu kadar gücünüz vardır, işçilerin yaşaması için gerekli ücreti verebilirsiniz." dedi.

CHP'nin daha önce ekokırım yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu hatırlatan Sarıbal, bu teklifin bir an önce yasalaştırılmasını istedi.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Erzincan, Türkiye, Bursa, Maden, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili: İliç'teki maden acilen kapatılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili: İliç'teki maden acilen kapatılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement