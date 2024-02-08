CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük\'ün işsizlik sorununu gündeme taşıdı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'ün işsizlik sorununu TBMM Genel Kurulu'na taşırken, Karabük ilçelerinin OSB taleplerini dile getirdi.
Milletvekili Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Karabük'ün işsizlik sorununun kanayan bir yara olduğunun altını çizerken merkez, Eflani, Eskipazar ve Yenice ilçelerinin de OSB taleplerini gündeme taşıdı. Karabük'ün nüfusunun artmasına rağmen iş imkanlarının aynı kaldığına dikkat çeken Akay, "İşsizlik sorunu, ilimizin en büyük kanayan yarası. 255 bin nüfusa sahip kentimizde sadece bir tane Organize Sanayi Bölgesi var. Demir çeliğin başkenti olan ilimizde Demir-Çelik Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dahi yoktur. Karabük'e bir an önce Demir- Çelik Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmalıdır" dedi.
Eskipazar ve Eflani ilçelerinin OSB taleplerini de TBMM gündemine taşıyan Akay, "Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları bir an öce bitirilmeli, Eflani Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilimize kazandırılmalıdır. Fabrika bacaları tüttürülerek kentimize iş ve AŞ sağlanmalıdır." diye konuştu.
Yenice Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin iptal edildiği ise Milletvekili Akay'ın sözlü soru önergesini yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın cevabıyla ortaya çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çağrıda bulunan Milletvekili Akay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum, Yeterli alan olmadığı gerekçesiyle iptal edilen Yenice Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hayata geçirilmelidir" dedi. - KARABÜK
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