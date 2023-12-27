 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2024 yılının da iyi geçmeyeceğini belirterek, siyasetteki sertlik devam ettikçe ülke meselelerinin geride kalacağını söyledi. Sarıgül, Türkiye'nin ekonomik milliyetçilik yapması gerektiğini ve üretim ekonomisine geçmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak
27.12.2023 - 11:58,
Abone Ol

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Görünen o ki 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak. Siyasette bu sertlik devam ettikçe ülke meseleleri hep geride kalacak." dedi.

Meclis'te gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Sarıgül, 2023 yılının Türkiye için kayıp bir yıl olduğunu, seçim tartışmalarının gündemden düşmediğini, TBMM'nin, hükümetin ve siyaset kurumunun ülke meselelerini yeteri kadar konuşmadığını dile getirdi.

Geçim sıkıntısı altında yaşayan geniş halk kitlelerinin mağduriyetlerinin devam ettiğini, enflasyonla mücadele edilmesi ve güven ortamının sağlanması, demokrasi ve hukuk standartlarının yükseltilmesi için üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini anlatan Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. 85 milyonluk Türkiye'nin 75 milyonu ne yazık ki Pakistan seviyesinde, 5 milyonu İtalya, 5 milyonu da Norveç seviyesinde yaşıyor. 10 milyona bakıyorlar, 'her şey iyi' diyorlar ama 75 milyonun durumu iyi değil." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın da iyi geçmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sarıgül, "Görünen o ki 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak. Siyasette bu sertlik devam ettikçe ülke meseleleri hep geride kalacak. Siyasette bu sertliğin devam etmesini doğru bulmuyorum. İktidar 'ben yaptım oldu bitti' mantığını anlatıyor, muhalefet de iktidarın her yaptığına olumsuz kelimeler kullanıyor. Bu yapıyı değiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Sarıgül, seçim bölgesi Erzincan'ın tanıtımı için "2024 Can Erzincan Yılı" adıyla bir kampanya düzenlediğini, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve sosyal medyada Erzincan'ın tanıtımını yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Erzincan, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak - Son Dakika


13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

Son Dakika
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement