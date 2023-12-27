CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Görünen o ki 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak. Siyasette bu sertlik devam ettikçe ülke meseleleri hep geride kalacak." dedi.

Meclis'te gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Sarıgül, 2023 yılının Türkiye için kayıp bir yıl olduğunu, seçim tartışmalarının gündemden düşmediğini, TBMM'nin, hükümetin ve siyaset kurumunun ülke meselelerini yeteri kadar konuşmadığını dile getirdi.

Geçim sıkıntısı altında yaşayan geniş halk kitlelerinin mağduriyetlerinin devam ettiğini, enflasyonla mücadele edilmesi ve güven ortamının sağlanması, demokrasi ve hukuk standartlarının yükseltilmesi için üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini anlatan Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. 85 milyonluk Türkiye'nin 75 milyonu ne yazık ki Pakistan seviyesinde, 5 milyonu İtalya, 5 milyonu da Norveç seviyesinde yaşıyor. 10 milyona bakıyorlar, 'her şey iyi' diyorlar ama 75 milyonun durumu iyi değil." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın da iyi geçmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sarıgül, "Görünen o ki 2024 yılı da iyi bir yıl olmayacak. Siyasette bu sertlik devam ettikçe ülke meseleleri hep geride kalacak. Siyasette bu sertliğin devam etmesini doğru bulmuyorum. İktidar 'ben yaptım oldu bitti' mantığını anlatıyor, muhalefet de iktidarın her yaptığına olumsuz kelimeler kullanıyor. Bu yapıyı değiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Sarıgül, seçim bölgesi Erzincan'ın tanıtımı için "2024 Can Erzincan Yılı" adıyla bir kampanya düzenlediğini, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve sosyal medyada Erzincan'ın tanıtımını yapacaklarını kaydetti.