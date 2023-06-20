CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Abdüllatif Şener için sert konuştu: Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'Kafa bulmak için söyledim' diyen Abdüllatif Şener için ağır ifadeler kullanarak 'omurgasız' olarak nitelendirdi.

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, seçimlerin iki turunda da partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemişti. Şener, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ı desteklediğini açıklamıştı.

ŞENER SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ, TEPKİLER DAHA DA ARTTI

Abdüllatif Şener, CHP'den kendisine gelen tepkilerden sonra söylem değiştirerek, açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını dile getirdi.

"Bu kadar gürültü beklemiyordum" diyen Şener, "Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor." dedi.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine sert ifadeler kullandı.

"OMURGASIZ"

Şener'i 'omurgasız' olarak nitelendiren Sarıgül, "Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur." diye konuştu.