CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti yönetiminde başarının siyasi ve demokratik nezaketten geçtiğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız', iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, 'az olsun benim olsun' mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, 'giderse gitsin' denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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