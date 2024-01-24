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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Uzman Çavuşların Kadroya Geçmesini İstedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Uzman Çavuşların Kadroya Geçmesini İstedi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sözleşmeli vatan görevinin olamayacağını belirterek, uzman çavuşların mutlaka kadroya geçmelerini şart gördüğünü söyledi. Sarıgül ayrıca, belediyelerde çalışan sözleşmeli personele kadro sözü verilmesine rağmen bu sözlerin tutulmadığını ve belediyelerde kadro bekleyen çalışanların kadroya geçirilmesini istedi. Ayrıca, 2,5 milyon yurttaşın ehliyetlerinin alınması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, bir defaya mahsus ehliyet affını şart olarak gördüğünü dile getirdi.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Uzman Çavuşların Kadroya Geçmesini İstedi
24.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:09
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sözleşmeli vatan görevinin olamayacağını belirterek, "Uzman çavuşların mutlaka kadroya geçmelerini şart görüyorum." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu, ölümünün 31. yılında andı.

Her seçim öncesi, belediye başkanları tarafından, belediyelerde çalışan sözleşmeli personele kadro sözü verildiğini, ancak seçimden sonra verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Sarıgül, belediyelerde kadro bekleyen çalışanların, kadroya geçirilmesini istedi.

Uzman çavuşların da kadro beklediğini kaydeden Sarıgül, "Sözleşmeli vatan görevi olamaz. Uzman çavuşların mutlaka kadroya geçmelerini şart görüyorum." diye konuştu.

Uzman çavuşlar konusunun siyasi olmadığını, vicdani bir konu olduğunu belirten Sarıgül, Meclis'te bulunan siyasi partilere seslendi. Sarıgül, "Uzman çavuşların sorununu çözelim, mutlaka kadroya kavuşturalım." ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül, 2,5 milyon yurttaşın, ehliyetlerinin alınması nedeniyle mağdur olduğunu aktararak, bir defaya mahsus ehliyet affını şart olarak gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin önemli sorunlarının başında af konusunun geldiğine dikkati çeken Sarıgül, "Cezaevlerinde ayrı bir dram var. Mahkumlar zor şartlarda yaşıyor. Gelin bu işi çözelim, 2024 yılında toplumsal barış için geniş kapsamlı bir af çıkaralım. Affet Türkiyem... Annelerin hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için Affet Türkiyem." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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