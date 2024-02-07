CHP Milletvekili Ocaklı: Deprem bölgesindeki yaşam koşulları zor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Ocaklı: Deprem bölgesindeki yaşam koşulları zor

CHP Milletvekili Ocaklı: Deprem bölgesindeki yaşam koşulları zor

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, deprem bölgesindeki yaşam koşullarının zor olduğunu belirtti. Ocaklı, depremin yıl dönümünde Diyarbakır'ı ziyaret ettiklerini ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası siyasi idarenin yargılanmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ocaklı, Diyarbakır'da hala konteynerlerde yaşayan depremzedelerin zor durumda olduğunu ve bu durumun acı verici olduğunu dile getirdi. Bilim insanlarının İstanbul'un yanı sıra Adıyaman ve Hakkari arasındaki yerleşim alanları için deprem uyarılarında bulunduğunu belirten Ocaklı, iktidarın deprem gerekçesiyle topladığı paralarla hiçbir düzenleme yapmadığını savundu.

07.02.2024 17:31
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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, deprem bölgesindeki yaşam koşullarının çok zor olduğunu söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ı, depremin yıl dönümünde CHP'li dört milletvekili ile ziyaret ettiklerini anlattı.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Ocaklı, deprem sonrası siyasi idareden kimsenin yargılanmamasının, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ocaklı, Diyarbakır'da hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etmek ve depremzede olarak hala konteynerlerde yaşayanların yaşam koşullarını görmek ve zor durumda olduklarını duymanın ise acı verici olduğunu söyledi.

Her an deprem olabileceği hususunda bilim insanlarının İstanbul'un yanı sıra özellikle Adıyaman ve Hakkari arasındaki yerleşim alanları için uyarılarda bulunduğunu da ifade eden Ocaklı, iktidarın deprem gerekçesiyle topladığı paralarla hiçbir düzenleme yapmadığını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Ocaklı: Deprem bölgesindeki yaşam koşulları zor - Son Dakika


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