CHP Milletvekili Ocaklı: Deprem bölgesindeki yaşam koşulları zor

Politika

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, deprem bölgesindeki yaşam koşullarının çok zor olduğunu söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ı, depremin yıl dönümünde CHP'li dört milletvekili ile ziyaret ettiklerini anlattı.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Ocaklı, deprem sonrası siyasi idareden kimsenin yargılanmamasının, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ocaklı, Diyarbakır'da hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etmek ve depremzede olarak hala konteynerlerde yaşayanların yaşam koşullarını görmek ve zor durumda olduklarını duymanın ise acı verici olduğunu söyledi.

Her an deprem olabileceği hususunda bilim insanlarının İstanbul'un yanı sıra özellikle Adıyaman ve Hakkari arasındaki yerleşim alanları için uyarılarda bulunduğunu da ifade eden Ocaklı, iktidarın deprem gerekçesiyle topladığı paralarla hiçbir düzenleme yapmadığını savundu.