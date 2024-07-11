CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin iktidarın kendi rejimine göre bir toplumu hazırlama projesi olduğunu savundu. Sarıbal, katliamların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, tüm katliamları lanetlediklerini ifade etti. Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı direnen öğretmenlerin konuşma fırsatının verilmediğini belirten Sarıbal, üniversitelerin itibarsızlaştırıldığını söyledi.

11.07.2024 13:54
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin özünün, "iktidarın kendi rejimine göre, öğrenci, okul, müfredat, öğretmen ve bunlara bağlı olarak bir toplumu hazırlama projesi" olduğunu savundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa Soykırımı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katliam olduğunu belirterek, katliamların unutulmaması gerektiğini, her unutulan katliamın yerine yenisini hazırladığını söyledi. Sarıbal, tüm katliamları lanetlediklerini ifade etti.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıbal, "İktidarın Öğretmenlik Mesleği Kanunu'yla getirmek istediği; yeni eğitim rejimi ya da kendi yarattığı siyasal İslam rejiminin altyapısını oluşturmaya dair bir iradeyi ortaya koymak." yorumunu yaptı.

İnancına dair yaşamını sürdüren herkese saygılı olduklarını vurgulayan Sarıbal, "İnançlar üzerinden siyaset yapan, inancı siyasetin parçası yapan, ondan beslenen, iktidarı koruyan, İslam'ın içini boşaltan, o 'siyasal İslam' dediğimiz iki kelime üzerinden kötüye kullanan anlayışa karşıyız. Öğretmenlik Mesleği Kanununun özü; iktidarın kendi rejimine göre, öğrenci, okul, müfredat, öğretmen ve bunlara bağlı olarak bir toplumu hazırlama projesidir." diye konuştu.

Bu kanun teklifine öğretmenlerin direndiğini anlatan Sarıbal, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna gelen öğretmenlerin konuşturulmadığını söyledi.

Öğretmenleri kendi içinde kategorize ederek ayrıştıran yapıya, bir yenisinin daha eklendiğini savunan Sarıbal, "Üniversiteleri itibarsızlaştırarak eğitim akademileri kuruyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesi "Mülakatı kaldırıyoruz" dediğini aktaran Sarıbal, "Şimdi çok daha ağır bir mülakat geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni eleştirdi - Son Dakika

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