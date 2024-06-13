CHP Milletvekili Ovacık'taki tarihi yapıların tahribatına dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Ovacık'taki tarihi yapıların tahribatına dikkat çekti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ovacık ilçesindeki tarihi yapıların defineciler tarafından tahrip edildiğine dikkat çekti. Akay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunarak tarihi yapıların koruma altına alınmasını istedi.

13.06.2024 13:19
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Ovacık ilçesindeki tarihi yapıların tahribatına dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Akay, Ovacık ilçesine bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde yer alan Gerdek Boğazı Kaya Mezarları, Karain Kaya Mezarları ve Kayadibi Mağarasının defineciler tarafından büyük tahribata uğratıldığını dile getirerek, tarihi yapıların koruma altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"Ovacık, Karabük'ün Tarih Kokan Şirin Bir İlçesidir"

Ovacık ilçesinde, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi eserler olduğuna dikkat çeken CHP'li Akay, "Ovacık ilçemiz, geçmişi yüzyıllar önceye dayanan Karabük'ün tarih kokan şirin bir ilçesidir. Ovacık ilçemizde yer alan Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'ndeki Soğanlı Çayı vadisinde yer alan Gerdek Boğazı Kaya Mezarlarının tarihi 7'nci yüzyıla ve daha eskilere dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tarihi alanların defineciler tarafından büyük tahribata uğradığını ifade ederek, tarihi alanların koruma altında olmadığı için yok edildiğin altını çizen Akay, "Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nin güneybatısında yer alan Karain Kaya Mezarları, doğu kısmında yer alan Kayadibi Mağarası ne yazık ki korunmamış ve büyük bir tahribata uğramıştır. Bu tarihi alanlar definecilerin hedefi olmuş, tahrip edilmiş, korunamadığı için de somut kültürel mirasımız yok edilmiştir." dedi.

"Ovacık'taki Tarihi yapıları acil olarak koruma altına alın"

Ovacık ilçesinde tahribata uğramış yapıların koruma altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunan Milletvekili Akay, "Buradan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum: Gün geçtikçe yok olan bu tarihi yapıları acil olarak koruma altına alın, turizme kazandırarak yok olmasını önleyin." şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Ovacık'taki tarihi yapıların tahribatına dikkat çekti - Son Dakika

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