Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Milletvekili Öztürkmen'den Kamu Hizmetine Eleştiri

22.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Öztürkmen, kamu hizmetinde sorunlara dikkat çekerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın yapılandırılmasını istedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Görevde yükselme imkanlarının sınırlı olması, kariyer planlamasının yeterince sağlıklı yürütülememesi ve farklı statüler arasındaki özlük ve mali hak farklılıkları, kamu hizmetinde bütünlük ve çalışma barışı açısından olumsuzluklar doğurmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın mevcut yapısıyla devam etmesi mümkün değildir." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Çalışanları Sendikası yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışanların Genel Hizmet Sınıfı'na geçirileceği" sözünün verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyledi.

Konuya ilişkin çok sayıda kanun teklifi ve soru önergesi verdiklerini belirten Öztürkmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın sahipsiz bırakıldığını ileri sürdü.

Öztürkmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görev tanımlarının büyük ölçüde belirsizliğini koruduğunu ve bunların, uygulamada "amirin verdiği işleri yapar" anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünü iddia ederek, bu durumun mobbing unsuru olarak kullanıldığını ve çalışma hayatında çeşitli mağduriyetlere yol açtığını savundu.

Yaklaşık 200 bin personelin eğitim durumu, mesleki niteliği ve fiilen yürüttüğü görevler ile mevcut kadro statüsü arasında uyumsuzluk bulunduğunu anlatan Öztürkmen, "Görevde yükselme imkanlarının sınırlı olması, kariyer planlamasının yeterince sağlıklı yürütülememesi ve farklı statüler arasındaki özlük ve mali hak farklılıkları, kamu hizmetinde bütünlük ve çalışma barışı açısından olumsuzluklar doğurmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın mevcut yapısıyla devam etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, konuya ilişkin 2024 yılında sunduğu kanun teklifinin hala komisyonda beklediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Kaynak: AA

Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Politika, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 13:25:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.