CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti\'yi kayyum uygulamasına son vermeye çağırdı

Politika

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisini, kayyum uygulamasına son vermeye ve Hakkari'de seçilen belediye başkanlarının ve seçilen meclisin görevinde olması için çaba içerisinde olmaya davet ediyorum." dedi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'tan sonra Türkiye'de oluşabilecek yeni bir siyasi iklim için CHP'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin yerel seçimlerde yenilgi yaşadığını savunan Tanrıkulu, " Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yuttaşlar sadece tek kimliğe sahip olan yurttaşlar değil. Hakim kimlik var. Kendisini hakim kimlikten farklı gören kültüre ve dile sahip olan yurttaşlarımız var. Kürt halkı. Demokrasilerde eğer demokratik katılımın önünü tıkarsanız, merkezde siyasi katılımı engellerseniz, yerelde iktidar olmayı engellerseniz, demokratik siyaseti yok sayarsanız, başka şeyleri de meşru hale getirirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisinin sekiz yıldır denediği bu." diye konuştu.

Kayyum atama düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Eğer seçilmiş insanları herhangi bir kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadan Anayasa'ya aykırı olarak görevden alıyorsanız, yerlerine valileri ve kaymakamları belediye başkanı olarak atıyorsanız bu anayasal düzene karşı suçtur." ifadelerini kullandı.

Kayyum uygulamasının gerilim siyasetini beslediğini ileri süren Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisini, kayyum uygulamasına son vermeye ve Hakkari'de seçilen belediye başkanlarının ve seçilen meclisin görevinde olması için çaba içerisinde olmaya davet ediyorum. Bizler de dayanışma gösterme ve bu uygulamaya Genel Başkan'ımızın da ifade ettiği gibi karşı çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.