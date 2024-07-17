CHP Milletvekili Tanrıkulu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Tanrıkulu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 9. Yargı Paketi'nde yer alan bazı düzenlemelerin adalet, yargı ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını öne sürdü. Tanrıkulu, paket içerisindeki düzenlemeleri eleştirerek, kadının soyadı ve kayyumlara ilişkin düzenlemelerin adaletle uyumlu olmadığını belirtti. Ayrıca, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemelerin toplumsal ihtiyacı karşılamadığını ifade etti ve yoksulluk konusunun asıl gündem olması gerektiğini vurguladı.

17.07.2024 15:01
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 9. Yargı Paketi'nde yer alan bazı düzenlemelerin adalet, yargı ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını öne sürdü.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirdi.

Paket içerisindeki düzenlemeleri eleştiren Tanrıkulu, "Bunlardan birisi kadının soyadıdır, diğeri tasarruf ve mevduat fonuyla ilgili atanacak kayyumlara ilişkin düzenlemelerdir. Bunlar adalet, yargı ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu konular, bizim gündemimizde olmaya devam edecektir." dedi.

CHP'li Tanrıkulu, meclis gündemindeki bir diğer konunun da sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler olduğunu ifade ederek, düzenlemenin toplumsal ihtiyacı karşılamadığını söyledi.

Hayvan haklarını korumaya yönelik gerekli mevzuat ve düzenlemelerin mevcut olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, "Mevzuatla bu sorunların çözülmesi mümkün. Bu yasa geri çekilmelidir. Parlamentonun gündeminde, bu yasa bu dönemde olmamalıdır." diye konuştu.

Tanrıkulu, Türkiye'nin asıl gündeminin yoksulluk olduğunu belirterek, "Emeklilerin yaşadığı durumun konuşulması lazım. Vergi paketinin içerisinde emeklilerin aylığına getirilecek zammın konuşulması lazım. Emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılacağı ifade ediliyor. Açlık sınırının, asgari ücretin üzerine çıktığı bir ortamda, emeklilerin bu zamla yetinmesi isteniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Tanrıkulu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika

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