CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında Ekrem İmamoğlu soruşturmasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına da dahil edilmişti.

27.03.2025 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'Lİ VEKİLE SOSYAL MEDYA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen liderliğini tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "Yargı organlarını aşağılamak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İŞTE SORUŞTURMAYA GEREKÇE OLAN PAYLAŞIM

Özer, soruşturmaya konu olan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız!

Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor…

Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. "İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım" denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına CHP milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edilmişti. Karabat ile Özer'in dosyaları yetkisizlik nedeniyle ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turan Taşkın Özer, Sosyal Medya, Milletvekili, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • mustafa sagdic:
    ülkede mualif olmak suç deyin geçin. baksana günlerdir binlerce adam alındı bir tane iktidar yanlısı yok. Ankara'yı parsel parsel satanı batı göz boyamak için alaydiniz 114 68 Yanıtla
    mustafa sagdic:
    kemal nasıl deil. neden bir tane akp li yok o zaman ? madem muhalif ile ilgili deil. anakarayi parsel parsel satanlar, Reza Zarrablar, ayakkbi kutuları,zafer çağlayanlar,128 milyar dolarlar,kur korumaliyi çıkaranlar, feto yartakcilari vs vs vs bir tane bile yok 43 24
    Kemal:
    hayır değil, devlet boşuna bu işin üstüne gitmiyor. lütfen ciddiye al ve çıkacak sonucu bekle...sanatçısından iş adamına kadar! 45 9
    dkmbhr6zsq:
    muhaledçfet adam olursa Hiçbirşey olmaz böyle yalan iftarakar atarsa. eko gibi çalarsa. olacağı budur dostum 26 5
    Davut Cirak:
    Muhalefet yaptığın için her türlü kirli işi yapacaksın kimse sana dokunamayacak, dokunursalarda biz muhalifiz bizi susturuyorlar diyeceksin, hadi oradan derler adama. Akp içindede rüşvet ve yolsuzluk ağı var. Bu kadar ayan beyan yapmıyorlar o kadar 17 5
    123456mm:
    Yooo öyle demiyorlar. Bari en iyi bildiğiniz bu son gundemdekileri bari doğru yapın da yakalanmayın diyorlar bence. 0 0
  • yobaz deşen:
    siyasal İslam uzak dur 32 44 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    ben bir taksi şoförüydüm şimdi işsiz bir insanım 2 ay önce taksime binmek istedi ben kendisine yolcumun olduğunu söyledim telefonla fotoğrafını çekti gerekli birime attı ve hemen telefon açtı arabanın çalışma ruhsatını ve şoför kartımı iptal ettirdi bir vekil taksicinin ekmeği ile oynadı yolcum geldi kendiside gördü ama başka bi taksiye binmişlerdi ben şuan işsizim 2 ay oldu çalışamıyorum bunun vebalini kim ödeyecek sayın vekil sizi bu hayırlı gecede allah a havale ettim 43 6 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunlar hem hırsız hemde yalancı 39 9 Yanıtla
  • thomas11:
    siyasal İslam İslama zarar verir. 5 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 05:38:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement