CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya\'daki Gazetecileri Ziyaret Etti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basın konteynerlerinde hizmet veren gazetecileri ziyaret etti.

Basın konteynerlerinin bulunduğu alana gelen Ağbaba, haber ajanslarının temsilciliklerini ve yerel gazeteleri ziyaret etti, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ağbaba, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra iş yeri hasar alan ve yıkılan basın mensuplarının konteyner iş yerlerinde hizmet verdiğine değindi.

Gazetecilerin 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın durumunu kamera ve fotoğraf makineleriyle aktardığını, kentin depremle birlikte geldiği durumu Türkiye'ye, dünyaya gösterdiğini vurgulayan Ağbaba, basın mensuplarını bu katkıları dolayısıyla da kutladı.

Kendisinin de 6 Şubat'tan bugüne kadar Malatya'yı hiç terk etmeden, Malatya'nın sorunlarını hem TBMM'de hem de çıktığı basın yayın organlarında dile getirdiğini, Malatya'nın yaşamış olduğu mağduriyeti aktarmaya çalıştığını anlatan Veli Ağbaba, "Deprem meselesi siyasetin ötesinde Malatya'nın ayağa kaldırılma meselesi. Malatya'nın tekrar psikolojisinin, fiziki yapının düzeltilme meselesi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. ve bu konuda herkesle iş birliğine sonuna kadar açık olduğumu belirtmek istiyorum." dedi.