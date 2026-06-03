CHP Milletvekilleri Eğitim ve Tarım Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Eğitim ve Tarım Sorunlarını Gündeme Getirdi

03.06.2026 18:46
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CHP'li vekiller, eğitimdeki aksaklıklar ve tarımda yaşanan mali kriz hakkında basın toplantısı düzenledi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bursa Milletvekili Pala, bazı vakıf üniversitelerinin bölüm ve programlarında asgari eğitim koşullarının sağlanamadığını, çeşitli programlarda eğiticiler ve klinikler bulunmadığı için asistanların eğitim alamadığını ileri sürdü.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesine yanıt alamadığını iddia eden Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıf üniversitesi adıyla karşımıza çıkan üniversitelerin birçoğunda maalesef asistan eğitimi ile ilgili ciddi sorunlar olduğu artık gizlenemez bir gerçek. Bu sorun, genç meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır. Buradan hem YÖK'e hem Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz, YÖK, 'Bu benim sorumluluk alanımda değil' diyemez. Bu, yüksek öğretim alanının eğitim programıdır. Sağlık Bakanlığı da sorumluluklarını yerine getirip bir an önce genç meslektaşlarımızın mağduriyetini engellemeli, yeni meslektaşlarımızın da bu mağduriyetle karşı karşıya kalmaması için gerekli önlemleri almalıdır."

Antalya Milletvekili Kaya ise sebze ve meyve üreticilerinin zor günler geçirdiğini, üretim maliyetlerini dahi karşılayamayacak duruma geldiklerini ileri sürdü.

Çoğu sebzenin kilogram fiyatıyla bir ekmek bile alınamadığını iddia eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bu durumdan ne üretici memnun, ne tüketici. Gübre, mazot, fide, ilaç, işçilik maliyeti almış başını gitmiş. Çiftçimiz işin içinden çıkamıyor. Bugün borçlu olmayan çiftçi neredeyse kalmamış durumda. Çiftçimiz sadece makul bir para kazanmak istiyor. Ayrıca enflasyon rakamları açıklanacağı zaman bir bakıyoruz sebze fiyatları düşüyor. Artık yaş sebze ve meyve enflasyon hesabına katılmamalıdır. Gerekli önlemler alınmaz ise Türk çiftçisini kaybetmiş olacağız. Yani geleceğimizi kaybedeceğiz. Yetkilileri göreve davet ediyorum."

Trabzon Milletvekili Suiçmez de yaş çay alım fiyatının 35 lira olarak açıklandığını anımsatarak, çay üreticisinin kaderine terk edildiğini savundu.

Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün özel sektörün, açıklanan fiyatın altında yaş çay alımını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kamuoyuna 'taban fiyatı açıklandı' denilse de gerçekte üreticiyi koruyan bir taban fiyat sistemi bulunmamaktadır. ÇAYKUR'un açıkladığı fiyat yalnızca ÇAYKUR'u bağlamaktadır. Özel sektör ise açıklanan fiyatın altında alım yapmaktadır. Bu durum üreticiyi korumasız bırakmakta ve piyasa baskısı altında ezilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle açık çağrımız şudur, ÇAYKUR tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatı, yasal taban fiyat haline getirilmelidir. Açıklanan fiyatın altında yaş çay alımı yapılması yasaklanmalıdır."

Çay üreticisinin emeğinin karşılığını almak istediğini belirten Suiçmez, CHP olarak hazırladıkları Çay Kanunu Teklifi'nin bir an önce gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekilleri Eğitim ve Tarım Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika

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