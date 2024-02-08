CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Menteşe\'de Vatandaşlarla Buluştu

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla'nın en büyük halk pazarı Menteşe'de vatandaşlar ve Pazar esnafı ile buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ı İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal eşlik etti. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, halk pazarı ziyareti öncesi İlçe Başkanlığında halk buluşması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, halk pazarında hem esnafları ziyaret etti, hem de pazarda alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, 31 Mart yerel seçimlerin kadar halk buluşmalarını sürdüreceği açıklandı. - MUĞLA