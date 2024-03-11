CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla\'yı mahalle mahalle gezdi

Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'yı mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, gittiği bölgelerde gelen talep, öneri ve şikayetleri de yerinde inceliyor.
Bu ziyaretler çerçevesinde Menteşe Denizova Mahallesi ile çevre köylerden gelen vatandaşlarla Menteşe Belediyesi Denizova Çok Amaçlı Sosyal Alanı'nda bir araya gelen Aras, gittiği her mahalle de olduğu gibi burada da coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.
"5 yıllık süreçte çok iş yaptık"
Aras, 5 yıllık belediye tecrübesiyle birlikte kendilerine güvenlerinin ve inançlarının tam olduğunu ifade ederek, "Biz inatçıyız. Bodrum'da 5 yılda yaptıklarımızla birçok sorunu çözdük. Altyapı, kanalizasyon ve su, su konusu tabi sıkıntılı biraz ama o konuda da çok yatırım yapıldı. Kreşler, huzur evi, kadın sığınma evi, etüd merkezler, spor tesisleri yani şu 5 yıllık süreçte çok iş yaptık. Şimdi o tecrübeyle büyükşehre geliyoruz"
"Muğla'nın her köşesine yetişeceğiz"
Mazeret üretmeden Muğla'nın dört bir köşesine hizmet götürmek için canla başla çalışacağını ifade eden Aras, "Büyükşehir belediyesini de biliyoruz. İlçe belediyesinde de çalışmışım. 30 Senede devlette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak Anadolu'nun her yerinde görev yapmışım. Artık sıra Muğla'ya hizmet etmeye geldi. Muğla'nın her köşesine, Denizova'dan Seydikemer'e, Köyceğiz'e, Dalaman'dan Ortaca'ya, Fethiye'ye her yere yetişeceğiz. Allah'a şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Bilgimiz birikimimiz yerinde. Yani çalışıp da icraat yapmamak için hiçbir sebebimiz yok. Mazeretimiz yok yani. Mazeret yok, hizmet var" dedi.
Esnaf ziyaretleri her gün devam ediyor
Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini de sürdüren Aras, Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi'nde kuaförler sokağı olarak bilinen bölge ve çevresindeki esnafı ziyaret eden Aras, hem hayırlı işler diledi hem de gelen talep, öneri ve şikayetleri de dikkatlice dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Muğla Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Hamsi Festivaline katılan Aras, daha sonra ise Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerine devam etti.
Akyaka'da da esnaf ve vatandaşların destek sözleriyle ziyaretlerine devam eden Aras'a minik bir hayranı tarafından ise kendisini çizdiği resim hediye edildi. - MUĞLA
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