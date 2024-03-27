CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aras'tan Terör Mesajı - Son Dakika
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Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aras'tan Terör Mesajı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap etti ve teröre geçit vermeyeceklerini vurguladı. Aras, aynı zamanda bölgenin içme suyu sorununu çözeceklerini söyledi.

27.03.2024 00:16  Güncelleme: 00:25
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras: "Canımızı, kanımızı veririz, teröriste geçit vermeyiz"

"Canımızı, kanımızı veririz, teröriste geçit vermeyiz"

"Bizler vatan, millet, bayrak sevdalısıyız"

MUĞLA - CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını Seydikemer'de devam etti. Aras, Karadere, Kumluova ve Eşen mahalle buluşmalarında vatandaşa seslendi. Kendisinin emekli bir asker olduğunu belirten Aras, askerde göreve başlarken namus, şeref ve vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine yemin ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı görevine çıkarken de bu duygularla yola çıktıklarını açıkladı.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Aras, Karadere, Kumluova ve Eşen Mahalle buluşmalarında Muğla'ya hizmet etme şansı yakaladıklarını ifade ederek, bölgenin içme suyu sorununu çözme sözü verdi.

Muğla Büyükşehir Adaylı Aras'tan 'Vatan, Millet, Bayrak, Terör' mesajı

Mahalle sakinlerine seslenen Aras, "Biz askerliğe başlarken elimizi silahın üstüne koyar, namusumuz şerefimiz üzerine vatanın, milletin menfaatini koruyacağımıza ant içeriz. Kanımızın son damlasına kadar ölüm bizi ayırana kadar diye ant içeriz. Aynı duygular ile bu görevi yapmak için sizlerin karşısına çıktım. Bundan sonra da Bodrum'da ne yaptıysak, Sivas'ta, Urfa'da nasıl hizmet ettiysek vatanımıza aynı düşünceler ile Muğla'nın her köşesine hizmet etmek için sizlerin huzurunda ant içiyorum. Bizler vatan, millet, bayrak sevdalısı insanlarız. Onun dışındakiler bizim için teferruattır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, hiçbir şekilde terörün hiç birine geçit vermeyiz. Orada canımızı veririz, kanımızı veririz, teröriste, PKK'ya, teröre de geçit de vermeyiz. Vatanımıza milletimize canımız fedadır" dedi.

"Su sorunu boynumuzun borcu"

Bölgenin su ihtiyacını çözmek için çalışacağını belirten Aras, "Ama Belediyecilikte ne yapacağız? Bizim asıl işimiz Belediyecilik. Muhtarım dedi ki su. Belediyenin asli görevi. Suyu getirmek lazım buraya. MUSKİ'ye buraya gelmeden önce sordum. Ne yaptınız siz Karadere'ye? Dediler ki, 'Başkanım orada yer altı suyu kullanamıyoruz. Her yer sera. Tarımsal ilaçlama var. Yeraltı suları tehlikeli. Halkımıza bu suyu kullandıramıyoruz' dediler. Ne yapacaksınız o zaman? Dediler ki Saklıkent'ten bir proje vardı onu yapacağız. Ne zaman yapacaksın? Arkadaşlar izni almış, 500lt/sn suyu tahsis ettirmiş MUSKİ'ye şimdiye kadar ki yönetim. Bugün yarın proje ihaleye çıkıyormuş. İhaleye çıkıyor, 9 ay içerisinde projesi bitiyor. 9 ay sonra Allah izin verirse bir hafta sonra koltuğa oturduğumuzda hemen bu işin parasını bir kenara ayıracağız. Çünkü su yaşamsal haktır. İnsanın birinci hakkıdır. Bu proje bitince de buranın Boru Hattı'nın ihalesine çıkacağız. Yani bunları çözmek benim boynumun borcu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aras'tan Terör Mesajı - Son Dakika

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