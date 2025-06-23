CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 4 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre MYK'de, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı, İsrail ile İran arasında yaşananlar, parti programı çalışmaları, ekonomi, etkinlik takvimi ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › CHP MYK Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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