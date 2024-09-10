CHP'den Narin Güran Cinayeti İçin Araştırma Teklifi

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "Bu sürecin bir an evvel aydınlatılması için CHP olarak Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Narin Güran'ın öldürülmesinin sadece bir çocuk cinayeti olmadığını, bütün vicdanları ayağa kaldıracak son derece korkunç ve insanlık dışı bir suç olduğunu söyledi.

Narin'in kaybolmasından sonra toplumun tüm kesimlerinin ayağa kalktığını ancak 19 gün sonra cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Emir, "Burada bir savsaklama, es geçme var mı? Özellikle bu köydeki herkesin ağız birliği yapmışçasına suskun kalması, kimi yetkililerin bu olayın üstüne yeteri kadar gidildiğine dair güvence veremiyor oluşu herkeste soru işaretlerini arttırdı. Türkiye'de maalesef şiddet kültürü giderek yaygınlaşıyor ve cezasızlık kültürü bu şiddeti körüklüyor." diye konuştu.

Narin Güran cinayetinin basit bir olay gibi düşünülemeyeceğini anlatan Emir, şöyle konuştu:

"Her yıl yüzlerce çocuğumuzu böylesine şiddet olaylarında kaybediyoruz. Bir tane yavrumuzu daha kaybedecek sabrımız yok. Bu sürecin bir an evvel aydınlatılması için CHP olarak Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Elbette ki soruşturulmakta olan bir dava konusu hakkında araştırma komisyonu kurulamaz ama öldürülen çocuklarımız, namus cinayetine kurban olan kadınlarımız ve üzeri örtülen böylesine cinayetler için Meclis araştırması yapılmak zorundadır. Çocukların ne tür ortamlarda böyle şiddet olaylarına maruz kaldığı, çocuklarımızın katledilmesinin arkasında başka sosyolojik, psikolojik, ekonomik nedenler var mı diye Meclisin konuşacağı şeyler olmak zorundadır. Meclis bu konuda mutlaka araştırma yapmalıdır."

Emir, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerinin de ülkenin gündeminde olduğunu belirterek, yaşananlardan kimsenin rahatsızlık duymaması gerektiğini söyledi.

Yoksulluk, işsizlik ve ekonomideki sorunların konuşulmaması için yemin törenindeki görüntülerin kasıtlı olarak gündemde tutulduğunu savunan Emir, "Harbiyelilerin 2016'ya kadar geleneksel olarak yaptığı, Harp Okulu darbe girişiminden sonra mezun vermediği için bu yıla kadar yapılmayan, bu sene de yemin töreninden sonra yapılan bir törenin altında başka şeyler arıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Emir, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile önceki bakan Hulusi Akar'ın bu konuda sessiz kalmasını manidar bulduklarını söyledi.

"İşsizlik rakamları son derece yanlış ve çarpıtıcı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini de değerlendiren Emir, "TÜİK'e göre işsizlik rakamı yüzde 8,8 ve bir önceki aya göre düşmüş gibi görünüyor. Ama bu rakam son derece yanlış, çarpıtıcı ve kamuoyunun bilgisini çarpıtmaya dönük bir rakam. Oysa bu rakam içerisinde, işe ihtiyacı olduğu halde iş bulmaktan umudunu kestiği için, mülakatlara takıldığı için, dayısı olmadığı için iş bulamayan 3 milyon 255 bin kişi de olmalı. Bunlar üst üste konunca toplam işsiz sayısı 10 milyon 622 oluyor." ifadelerini kullandı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla haklarında dava açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına da tepki gösteren Emir, Polat çiftinin ortaklarının ve işbirliği yaptıkları kişilerin ortaya çıkarılmadan bu yargılamadan bir sonuç alınamayacağını belirtti.

Emir, "Savcıları, adliyeyi, kolluk güçlerini bir kez daha uyarıyoruz. Soruşturmayı genişletin, korkmayın, nereye kadar gidiyorsa gidin bütün işbirlikçilerini, ortaklarını ortaya çıkarın. Bu millet sizden bunu bekliyor ve böyle bir suçun üstünü örtmenin de suç olacağını bir an için aklınızdan çıkartmayın." dedi.