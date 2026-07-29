CHP Niğde’de toplu istifa: 5 bin 300 üyenin partiden ayrıldığı açıklandı - Son Dakika
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CHP Niğde’de toplu istifa: 5 bin 300 üyenin partiden ayrıldığı açıklandı

CHP Niğde’de toplu istifa: 5 bin 300 üyenin partiden ayrıldığı açıklandı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Teşkilatı’nda eski il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok isim, yaptıkları açıklamalarla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Teşkilatı'nda eski il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok isim, yaptıkları açıklamalarla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP Niğde İl Binası önünde düzenlenen basın açıklamasında CHP eski Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem'in yanı sıra CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan önceki İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, Merkez İlçe Başkanı Bülent Şen, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile il ve ilçe yöneticileri ile birçok üye partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Basın açıklamasında söz alan eski yöneticiler ve partililer, CHP'den istifa ettiklerini duyururken yeni kurulacak siyasi oluşuma destek vereceklerini açıkladı.

Programda konuşan CHP eski Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, yeni bir siyasi yola çıktıklarını belirterek yeni kurulacak Niğde'de CHP'nin yaklaşık 7 bin üyesi bulunduğunu, bunlardan 5 bin 300'ünün CHP üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

Adem, "Bizler yeni bir yola çıktık. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yeni partimizde yer alacağız. İlk seçimde Niğde'de birinci parti, Türkiye'de ise iktidar partisi olacağız. Niğde'de 7 bine yakın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi vardı. Bugün itibarıyla 5 bin 300 üye Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Hepsine hayırlı olsun" dedi.

İstifa edenler arasında belediye ve il genel meclisi üyeleri ile ilçe başkanlarının da bulunduğunu belirten Adem, bazı belediye başkanlarının da yeni partiye katılacağını dile getirdi.

Yeni Parti'nin Niğde İl Binası hazırlandı

Yeni partinin Niğde'deki il binasının da hazırlandığını açıklayan Erhan Adem, görevlendirmelerin ardından çalışmaya başlayacağını ifade etti.

CHP Niğde eski İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da yaptığı açıklamada, "10 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı olarak göreve başladım. Görevim 30 Haziran 2026 tarihinde butlan yönetimi tarafından sona erdi. Yeni kurulacak partinin kurucular kurulunda görev almayacağım. İl başkanı olarak görevlendirilen arkadaşım ve kardeşim Erhan Adem'e, oluşturacağı yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olacağımdan" dedi.

Görevden alınan eski CHP Merkez İlçe Başkanı Bülent Şen ise görevden alınmasının kendisi için bir gurur olduğunu belirterek yeni kurulacak partinin yanında yer alacağını söyledi.

60 yıllık CHP üyeliğinden istifa etti

Yaklaşık 60 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Mahmut Genç de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun yıllar üyesi olduğu partiden ayrılmanın kendisi için zor olduğunu söyleyen Genç, yeni kurulacak partide siyasi çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Niğde’de toplu istifa: 5 bin 300 üyenin partiden ayrıldığı açıklandı - Son Dakika

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