CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetimde yer alan diğer arkadaşlarının da istifa ettiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı da haksızlığa uğradığını açıklamıştı.

07.05.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açzıkladı.

Fatma Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Niğdeliler, kıymetli partililerim, sayın basın mensupları, yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
22:16 İmamoğlu’ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e tepki İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:15 Köyde korkunç olay Kesik baş her yerde aranıyor Köyde korkunç olay! Kesik baş her yerde aranıyor
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 23:49:40. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement