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Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eden İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olacak - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eden İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olacak

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:37

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığı görevini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifi üzerine İmamoğlu, diğer aday Özgür Özel ile görüşerek olumlu yanıt aldı. İmamoğlu'nun Divan Başkanlığına atanması, kurultayın ilk gününde gerçekleştirilecek önerge ile resmiyet kazanacak.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E DANIŞTI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu. Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü. İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.

KURULTAYI İMAMOĞLU YÖNETECEK

Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eden İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eden İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olacak - Son Dakika
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