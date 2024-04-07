Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçimlerden önceki haftada eski Başkan Cengiz Ergün yönetimindeki belediyenin 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödediğini ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 57,26 oy alarak MHP'li rakibi Cengiz Ergün'e yüzde 27'den fazla fark atan CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek mazbatasını alarak göreve başladı. Kentte 78 yıl sonra resmen CHP yönetimi başlamış oldu. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Zeyrek ise katıldığı bir canlı yayında ise dikkat çeken ifadelere imza attı.
Belediyede bir önceki dönemin son günlerine ait harcamaları incelediğini söyleyen Zeyrek, seçim öncesi 26-29 Mart tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 416 milyon 587 bin TL ödeme yapıldığını ifade etti.
Zeyrek, ödeme kalemlerine ilişkin olarak da, "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda oruçlar açıldı, iftar duası yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Programa çok sayıda katılımcı ve Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.
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Kahramanmaraş'ta seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tebrik çiçeği yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi. Görgel'in yanı sıra diğer belediye başkanları da vatandaşlardan aynı talepte bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in YSK'ya başvurusunu değerlendirerek, YSK'nın adil bir şekilde karar vereceğine inandığını belirtti. Destici ayrıca, belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunu çözeceğini, tarım ve hayvancılığa destek vereceklerini söyledi. Filistin meselesine de değinen Destici, İsrail'e karşı yapılacak protestoların devlete hakaret edilmeden yapılması gerektiğini vurguladı.
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