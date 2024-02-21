Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı.
Ankara'daki Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını ifade ederek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yaptı.
Mansur Yavaş, "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara'da biraz afişlerimizi astık. Başladılar 'Bunların parası nereden geliyor?' Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş, bu konuşmasından saatler sonra kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı:
Paylaşımını "Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum" notuyla yapan Yavaş, bir paylaşımda daha bulunarak "Audi marka otomobil Q3 model yerine sehven A3 yazılmıştır. Düzeltir, kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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