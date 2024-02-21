CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.

21.02.2024 21:12  Güncelleme: 22:29
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı.

Ankara'daki Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını ifade ederek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yaptı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı

YAVAŞ: BAŞLADILAR 'BUNLARIN PARASI NEREDEN GELİYOR?' DİYE

Mansur Yavaş, "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara'da biraz afişlerimizi astık. Başladılar 'Bunların parası nereden geliyor?' Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

KENDİSİ VE EŞİNİN MAL VARLIĞINI KAMUOYUNA DUYURDU

Mansur Yavaş, bu konuşmasından saatler sonra kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı:

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkldı

"TEMİZ VE ŞEFFAF SİYASET ADINA AÇIKLIYORUM"

Paylaşımını "Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum" notuyla yapan Yavaş, bir paylaşımda daha bulunarak "Audi marka otomobil Q3 model yerine sehven A3 yazılmıştır. Düzeltir, kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
CHP\'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ziya Öner: Ankara'da Mansur başkan İstanbul'da İmamoğlu kalbimizde MUSTAFA KEMAL ATATÜRK yolumuz açık ... 193 204 Yanıtla
  • Özgür Kiday: BÜYÜK BAŞKAN .. 152 131 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat: Ben sana inanıyorum temiz duruyorsun başkan vallahi yersen kull hakkı ahirette miydeni ateşle doldurursun ne edersen kendine eden kendi kendine sende hazır kaldırım söküp takma işine girersen kendine edersin 127 48 Yanıtla
  • Yakup Çakmak: Türkiye de tüm siyasiler ve kamu görevlileri her yıl şeffaf olarak mal varlıklarını beyan etmelidirler. 139 13 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Endürüst olanda bu malvarlığı varsa 58 10 Yanıtla
  • Can Vatan: Hangi Partiden Olursa Olsun Herkezin Mal Varlığını Açıklaması Gerek Helal olsun Mansur Yavaşa 46 11

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SON DAKİKA: CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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