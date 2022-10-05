Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti

05.10.2022 14:47

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsünü güvence altına alan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmasının ardından dikkat çeken bir çıkışa imza atan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasını cumhuriyet değerleri, kadınlar ve gençler üzerine kurup ittifak vurgusundan çok parti vurgusunu ön plana çıkararak, "İYİ Parti iktidarına az kaldı" ifadesini kullandı.

Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında partililer ile buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını cumhuriyet değerleri, kadınlar ve gençler üzerine kurdu.

"CUMHURİYET" VURGUSU YAPTI

Akşener konuşmasında "Bu devletin başına, laubalilik değil, ciddiyet yakışıyor. Çünkü bu aziz millet, zorbalığı değil, şefkati hak ediyor. Çünkü Türkiye, süfli bir zihniyetle değil, asaletle yönetilmeyi hak ediyor! Milletimiz; hırsıza, yolsuza, arsıza göz açtırmayan, bölmeyen, ayırmayan, ayrıştırmayan bir yönetim istiyor. İşte biz aziz milletimizin, bu asil talebini karşılamaya talibiz. Bu yüzden ülkemizi, her şeyden önce, bu ucube sistemden kurtaracak, cumhuriyet değerlerimizle, kadim devlet geleneklerimizle ve 21'inci yüzyılın ruhuyla milletimizi hak ettiği gibi, asaletle yöneteceğiz" dedi.

İTTİFAK'TA NELER OLUYOR?

Akşener'in "cumhuriyet, kadın ve gençler" üzerine kurulu sözleri ve CHP ile yürüttüğü Millet İttifakı'ndan ziyade kendi partisine vurgu yaparak "İYİ Parti iktidarına az kaldı" ifadesini kullanması kafaları karıştırdı. Gündem yaratan konuşmanın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı ve CHP'nin Meclis'e sunduğu 3 maddelik kanun teklifinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

CHP LİDERİNİN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

Kılıçdaroğlu 2 gün önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından CHP dün TBMM Başkanlığı'na 3 maddelik bir kanun teklifi sundu.

YORUMLAR
500
Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 15:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement