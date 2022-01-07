CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez bir isim açıklandı - Son Dakika

Bu sefer konu dolar değil! Yiğit Bulut'la ilgili bomba iddia Meclis gündemine taşındı

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, TELE 1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programının konuğu oldu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını duyurdu.

"KILIÇDAROĞLU CHP'NİN ADAYIDIR"

"CHP'de mevzu bitti zaten" diyen Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna şu cevabı vermişti: "İttifak kabul ederse bundan (cumhurbaşkanı adayı olmaktan) onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir."