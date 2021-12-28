Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusunu sordu.
Altaylı'nın anketinde seçenekler " Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi.
410 bin 284 kişinin oy verdiği ankette kullanıcıların yüzde 52.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28.8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18.6 oldu. Ankette, siyasi araştırmalarda daha az oy alan Kılıçdaroğlu'nun zirvede yer alması sürpriz olarak gösterildi.
Son Dakika › Politika › CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? sorusunu 400 bin kişi yanıtladı - Son Dakika