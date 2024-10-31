CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

31.10.2024 16:44  Güncelleme: 17:07
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

Partililer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na akın ederken polis meydanda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmaması dikkat çekti.

İMAMOĞLU: İKTİDAR HUKUKUN AKIŞINI TERSİNE ÇEVİRMİŞTİR

Halk buluşmasında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ahmet Özer başkanımız ile varmış gibi gösterilmek istenen terör örgütü ilişkisinin iddialarına baktım. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Ahmet Özer başkanımıza atılan iftiradır. Birileri onun hakkında 'çözüm süreci'ne katkı sunabilir diye düşündüğü için Ahmet Özer başkanımızı terörist kabul edeceksek o süreci zamanında başlatan yetkilileri, kamu görevlilerini ne yapacağız? İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir. Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar, tutuklamalar ve kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz." dedi.

CHP'DEN ZİYARET VE GRUP TOPLANTISI KARARI

Öte yandan CHP heyeti yarın Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret edecek ve grup toplantısını da Silivri'de yapacak.

CHP\'nin Esenyurt\'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

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Son Dakika Politika CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Wolf_man666 null:
    koca Atatürkün partisinde Atatürk çizgisinde sadece 3 Başkan varmış demekki 504 69 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tusaş olayında neden miting yapmadınız adama sorarlar 365 57 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Atatürk'ün askerlerini tükürükle bogariz diyen bir partinin pesine gerçek Atatürkçüler ve Atatürk'ün askerleri gitmez 293 13 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    ankara bolu ve afyon belediye bşk,larını dik duruşlarından dolayı tebrik ediyorum 262 21 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    CHP'li değilim ama Aklı başında 3 tane Başkan var ne yaptığını ne yapacağını bilen gerisi fasafiso 257 22 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Helal olsun 3 Büyükşehir belediyesi başkanına 258 20 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    PTT CHP bu ülkenin başına gelmiş geçmiş en büyük fitnedir 167 50 Yanıtla
  • Bakı Yorum:
    Bir kez daha utandık.. 166 15 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Ben de katılmadım,hava da sis var,kim doğruyu söylüyor,kim algı yapıyor, görelim öyle itiraz hakkımızı kullanalım. 118 12 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    CHP bu ülkenin başına gelmiş geçmiş en büyük fitnedir 73 18 Yanıtla
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