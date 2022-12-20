Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu ile kucaklaştı! O anlar anbean kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu ile kucaklaştı! O anlar anbean kameralara yansıdı

20.12.2022 14:40

TBMM'deki CHP grup toplantısına katılmak için Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parti binasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kucaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine grup toplantısına katılmak için Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı öncesinde CHP lideriyle bir araya geldi. İki ismin kucaklaştığı anlar kameralara da yansıdı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra haftalık grup toplantısının yapılacağı salona geçti.

Akşener fotoğrafı büyük ses getirmişti! İmamoğlu bu kez Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı

İMAMOĞLU'NDAN JET PAYLAŞIM

Aynı dakikalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı. İBB Başkanı bu paylaşımına, "Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler." notunu düştü.

Akşener fotoğrafı büyük ses getirmişti! İmamoğlu bu kez Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı

AKŞENER İLE KUCAKLAŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi sonrası İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmiş ve yanına ilk koşan lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmuştu. Akşener'in İBB binasında İmamoğlu ile kucaklaştığı fotoğraf ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli iddiaları da beraberinde getirmişti.

Akşener fotoğrafı büyük ses getirmişti! İmamoğlu bu kez Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu ile kucaklaştı! O anlar anbean kameralara yansıdı - Son Dakika


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