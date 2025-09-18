CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebine il seçim kurulundan ret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebine il seçim kurulundan ret

CHP\'nin olağanüstü kurultayının iptal talebine il seçim kurulundan ret
18.09.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti. Böylece 21 Eylül Pazar günü yapılması planlanan kurultayın düzenleneceği kesinleşti.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti. Kararla birlikte kurultayın yapılmasının önündeki hukuki engeller kaldırılmış oldu. Böylelikle CHP 22. Olağanüstü Kurultay'ının 21 Eylül Pazar günü yapılması kesinleşti.

CHP'NİN 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

Kurultayda genel başkanlık, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) için güven oylaması yapılacak.

38. Olağan Kurultay delegelerinin talebiyle toplanan kurultayın toplanma gerekçesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle görülen davada çıkabilecek olası bir iptal kararına karşı delegelerin Özgür Özel yönetimine desteklerini göstermek istemeleri olarak öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Eylül'de basın toplantısı düzenleyerek, "tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir" olarak tanımladığı olağanüstü kurultay kararının Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu olduğunu söylemişti.

Özel, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Partiler, Politika, ankara, Gündem, Güncel, Pazar, Eylül, Pazar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebine il seçim kurulundan ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan’ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler
Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha
Mourinho’nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi
Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:55
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
11:54
Hayranından şaşırtan not Burcu Özberk’e yapılan yorum tepki çekti
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 13:40:26. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebine il seçim kurulundan ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.