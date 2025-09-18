CHP\'nin olağanüstü kurultayının iptal talebine il seçim kurulundan ret

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti. Kararla birlikte kurultayın yapılmasının önündeki hukuki engeller kaldırılmış oldu. Böylelikle CHP 22. Olağanüstü Kurultay'ının 21 Eylül Pazar günü yapılması kesinleşti.
Kurultayda genel başkanlık, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) için güven oylaması yapılacak.
38. Olağan Kurultay delegelerinin talebiyle toplanan kurultayın toplanma gerekçesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle görülen davada çıkabilecek olası bir iptal kararına karşı delegelerin Özgür Özel yönetimine desteklerini göstermek istemeleri olarak öne çıkıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Eylül'de basın toplantısı düzenleyerek, "tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir" olarak tanımladığı olağanüstü kurultay kararının Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu olduğunu söylemişti.
Özel, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullanmıştı.
