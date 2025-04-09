CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi

CHP\'nin Olağanüstü Kurultayı\'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi

CHP'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayın iptali için yapılan başvuru sonuçlandı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu reddettiğini duyurdu.

09.04.2025 22:57
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CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış, dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti. Dilekçede, Özel'in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilmişti.

KURULTAY KARARI ALINDI

Kurultaya ilişkin inceleme devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisini 'kayyum atanacağı' iddiasında bulunarak Olağanüstü Kurultay'a götürme kararı almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

CHP Olağanüstü Kurultayı geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU REDDEDİLDİ

Öte yandan Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na Olağanüstü Kurultay'ın iptali için başvuruda bulunuldu. Gazeteci Fatih Atik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu olağanüstü kurultayın iptali için yapılan başvuru hakkında, "Yapılan başvuru Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.

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Politika, Çankaya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erol Kırmızı:
    Ya Berhan yarın sana ihraç gözüküyor 1 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    bu lütfü tamgaz akpye çalışıyor 0 0 Yanıtla
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