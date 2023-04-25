Seçime son 18 gün kala CHP'nin sandık görevlileri listesini YSK'ya geç bildirmesi sebebiyle 400 kişiyi kayıt edemedi! - Son Dakika
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Seçime son 18 gün kala CHP'nin sandık görevlileri listesini YSK'ya geç bildirmesi sebebiyle 400 kişiyi kayıt edemedi!

26.04.2023 17:54

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 14 Mayıs seçimlerinde görev alacak 400 kişilik sandık görevlilerin bulunduğu listeyi YSK'ya geç teslim ettiği için bu kişiler seçimde görev yapamayacakları iddia edildi. CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, konuyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesi, en son Pazar günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekirken, 5 dakikalık gecikme ile 17.05'te ulaştırıldı.

YARIN GÖREVLİ LİSTESİNE İTİRAZ EDİLECEK

Yaşanan gecikmenin ardından harekete geçen AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından, yarın itiraz sürecinin başlamasıyla birlikte CHP'nin Pamukkale'deki sandık görevlisi listesine itiraz edileceği öğrenildi.

LİSTENİN GEÇ VERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Listesinin geç verildiği iddiası ile 400 sandık görevlisinin 14 Mayıs'taki seçimlerde görev almamasının ardından CHP içerisinde de huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

İLÇE BAŞKANI SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, konuyla ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.

Kaynak: İHA
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