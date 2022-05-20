CHP'nin üye sayısı 1 milyon 337 bin oldu - Son Dakika
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CHP'nin üye sayısı 1 milyon 337 bin oldu

20.05.2022 11:04
CHP'nin üye sayısı 1 milyon 337 bin oldu

CHP'nin 5 Mayıs 2022 itibarıyla üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 337 bin asıl üye bulunurken, bunun 467 binini kadınlar oluşturdu.

CHP'nin 5 Mayıs 2022 itibarıyla üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 337 bin asıl üye bulunurken, bunun 467 binini kadınlar oluşturdu.

AA muhabirinin, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel Başkan Yardımcılığının faaliyet raporundan derlediği bilgilere göre, CHP'nin üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 337 bin asıl üyesi bulunuyor.

Mevcut üyelerin 467 binini (yüzde 34,9) kadınlar, 1992 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla 100 binini de (yüzde 7,5) genç üyeler oluşturdu.

Üye sayısının illere göre dağılımında 289 binle İstanbul başı çekerken, 167 binle İzmir, 85 binle Ankara, 48 binle Antalya, 45 binle Adana, 44 binle Mersin, 38 binle Muğla, 37 binle Aydın 37, 33 binle Hatay ve 31 binle Bursa takip etti.

İlçeler bazında bakıldığında ise bugüne kadar üye sayısında hep ilk sırada olan Çankaya ikinciliğe geriledi. 21 bin 300 üye ile İzmir'in Buca ilçesi ilk sıraya yerleşirken, Ankara'nın Çankaya ilçesi 20 bin 844 üye ile ikinci, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi ise 17 bin 275 üye ile üçüncü oldu.

37 ilçede üye sayısı 50'den az

Rapora göre, CHP'nin 973 ilçeden 37'sinde üye sayısı 1 ile 49 arasında kaldı. Buna göre, partinin Çankırı Yapraklı'da 9, Çankırı Korgun'da 12, Konya Akören'de 32, Kırıkkale Bahşili'de 40, Bolu Dörtdivan'da 44 üyesi bulunuyor.

CHP'nin Siirt'in Tillo ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ise 3'er üyesi var.

78 bin 894 kişi online üye yapıldı

CHP'nin 8 Temmuz 2014'de başlattığı online üyelik uygulaması kapsamında bugüne kadar 186 bin 570 kişi üyelik için başvuruda bulundu.

Bunlardan 78 bin 894 kişinin asıl üye olarak kütüğe yazıldığı belirtilen raporda, üyelik işlemleri devam eden 9 bin 905 kişi ile bazı belgeleri eksik olan 73 bin 783 kişinin üyelik işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Raporda, üyelik başvurusunda bulunup, üyelikleri çeşitli nedenlerle düşenlerin sayısının ise 23 bin 988 olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, İzmir, Mayıs, Politika, Son Dakika

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