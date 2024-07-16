CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Perşembe Yaylası'nda siyanürle altın aranmasına karşı çıkıyor

Politika

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'nda siyanürle altın aranmasına ve bölgede madencilik faaliyeti yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşananların vahşi madenciliğin en acı yüzünü tüm ülkeye gösterdiğini ancak "iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığını" söyledi.

İktidarın "Ordu'nun doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Aybastı ve Perşembe yaylalarına göz diktiğini" savunan Torun, "Bölgede başlatılacak siyanürle altın arama çalışmaları sadece doğal güzellikleri yok etmeyecek, aynı zamanda yaylalarımızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın geçim kaynaklarını da yok edecek. Perşembe Yaylası'nın siyanürle kirletilmesi demek, bölgenin turizm potansiyelinin de sona ermesi demek." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun yüzde 74'ünün madenler için ruhsatlandırıldığını belirten Torun, Perşembe Yaylası'nda siyanürle altın aramasına başlanması halinde doğa harikası mendereslerin, şelalelerin kaybedileceğini söyledi. Torun, madenin, ormanlara ve meralara dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceğini kaydetti.

Seyit Torun, bölgenin altında bir tarihin de yattığını dile getirerek, "Bu bölge, 1105 yılında yapılan Canik Seferleri neticesinde 6 bin şehidimizin gömülü olduğu yer. 6 bin şehidimiz o topraklarda yatıyor. Sizin şehitlere de mi saygınız yok?" diye konuştu.

Bölgede siyanürle altın aranmasına ve orada yapılacak madencilik faaliyetine karşı olduklarını ifade eden Torun, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde altın madenlerinden boşalan siyanürlü atıklar nedeniyle Ordu'dan geçen Melet Irmağı'nın bulanık akmaya başladığını ve balık ölümlerinin yaşandığını belirtti.