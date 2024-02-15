Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Asmalıevler Mahallesi sakinleri ve muhtarına yaşanan yol ve üst yapı sorunlarının çözüleceği sözünü verdi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale'nin mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ertemur, Asmalıevler mahallesinde Muhtar Zeki Cacur ve mahallelilerle buluştu. Adeta inşaat alanına dönen ve 4 aydır yol çalışmaları bitmeyen Asmalıevler'deki problemleri yerinde tespit eden Ertemur, çözüm için söz verdi.
Muhtarlık makamındaki konuşmasında Ertemur şu ifadeleri kullandı; "Uzaya gittik diye övünüyoruz ama gerçekteki tablo; Pamukkalemizin şu yollarında yaya ve araçların gidebileceği yollar yapamadılar. Ben yapacağım. Sizler bana güvendiniz ve milletvekilliği görevi verdiniz. Bugün de memleketime hizmet etmek için yerel yönetici olma yetkisini istiyorum sizden. Bir eser bırakmak istiyorum. Güzellikler yaşatmak istiyorum. Şimdi sorumluluğumuz daha fazla! Bu işi birlikte başaracağız. Bir insan tek başına hiçbir şey yapamaz. Hedefimiz ortak; yaşanılabilir bir Pamukkale. Şuana kadar yöneticiler masa başında karar verdiler. Masa başında yapılan tüm projeler için harcanan paralara yazık oldu. Bağbaşı'nda yapılan gözümüzün önünde. Milyonlarca TL boşa gitti. Biz böyle çalışmayacağım. Asmalıevler'e gelip mahallenin ihtiyaçlarını sizlerden dinleyeceğim. Çözümü de birlikte bulup projelerimizi ortak akılla hayata geçireceğiz. Beni kravatlı ve makam arabasında hiç kimse görmeyecek. Bunları taahhüt olarak yazabilirsiniz"
Muhtar Zeki Cacur ise "Bizim sorunlarımız ortada, artık çözüm istiyoruz. Başkanlarımız bizlere uğramıyor, çözüm üretmiyorlar. Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımız çok ağır ilerliyor. 4 aydır sokaklarımız bu halde" diye konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Asmalıevler Mahallesi'nde Yol Sorunlarını Çözeceğini Söyledi - Son Dakika
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