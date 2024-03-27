CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Gençlere Mektup Yazdı

Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, özel mektup yazdığı gençlere; "Sen Denizli'nin ve Türkiye'nin umudusun. Gel el ele verelim yolları açalım, aydınlığa çıkalım ve Pamukkale'mizi birlikte yönetelim" çağrısında bulundu.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, yerel seçimlere kısa bir süre kala seçimin talihini belirleyecek gençlere özel bir mektup dağıttı. Ertemur mektubunda gençlere Pamukkale üzerine hayallerini aktarırken, onların seçimde ne kadar belirleyici olacağının vurgusunu yaptı. Mektupların üzerinde ise "Bu mektupta geleceğin var" notu bulunuyor.

Ertemur'un gençler için kaleme aldığı mektupta; "Sandığa gidecek, ilçendeki, şehrindeki belediye başkanını belirleyeceksin. Bu anlamda sana büyük bir görev düştüğünü hatırlatmak isterim. Sen Denizli'nin ve Türkiye'nin umudusun. Bugün üstlendiğin bu görev; okuyacağın, meslek sahibi olacağın ve hatta aile kuracağın bu toprakların yarınlarını şekillendirecek. O nedenle her bir oy, özellikle senin oyun çok önemli. Bizler senin, hatta senin çocuklarının geleceğine ışık tutacak bir görevi bugünden üstlenmek için yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, sana daha güzel, daha umutlu, daha yaşanılabilir bir Pamukkale'yi inşa etmek için kolları sıvadım. Bu hedefimle yalnızca yarınını değil, bugün de ihtiyaç duyduğun onlarca projeyi hayata geçirmek için çalışıyorum.

Senin sorunlarına çözüm sunan projeler yapmayı hedefliyorum. Tozun çamurun içindeki bir Pamukkale'yi pırıl pırıl bir memleket haline getirmek istiyorum. Sana ve ailene daha refah bir yaşam sunup, senin dünya standartlarında bir yaşama kavuşmanı ümit ediyorum" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ