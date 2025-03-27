CHP Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında toplandı
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.
CHP Parti Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin oylama yapılacak olan toplantı sonunda CHP'nin sürece ilişkin yol haritasının da şekillenmesi bekleniyor.
Özgür Özel, toplantı sonrası CHP TBMM grubu ile TBMM'de kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası Özel'in basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
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