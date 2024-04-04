CHP, Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine itiraz etti - Son Dakika
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Politika

CHP, Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine itiraz etti

CHP, Pınarbaşı\'nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine itiraz etti

CHP, Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine itiraz etti. İtiraz öncesi konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 'Deniz Başkanımızın 319 oyla açık şekilde kazanmış olduğu seçim gasp edilmek üzere' dedi.

04.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:52
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine itiraz etti. İtiraz öncesi konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Deniz Başkanımızın 319 oyla açık şekilde kazanmış olduğu seçim gasp edilmek üzere" dedi.

Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından Pınarbaşı Belediye ve Meclis Üyesi seçimleri iptal edilmişti. CHP yetkilileri de bugün İl Seçim Kurulu'na gelerek seçimin iptal edilmesini kabul etmediklerini söyleyerek, itirazda bulundu. İtiraz öncesi yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "31 Mart günü yapılan seçimde, Pınarbaşı'nda halkın teveccühü ile seçilen Deniz Başkanımız, maalesef hem MHP İlçe Başkanı hem de belediye başkanı adayının baskılarıyla, ilçe seçim kurulu hakimi üzerinde yaptıkları darp girişimleriyle hakimin aldığı bir karar var. Deniz Başkanımızın 319 oyla açık şekilde kazanmış olduğu seçim gasp edilmek üzere. Biz buna müsaade etmeyiz. Çünkü ıslak imzalı belgeler elimizde. MHP'nin sandıktaki görevlisi imzasını atmış, İYİ Parti'nin ki atmış, diğer siyasi parti temsilcileri de imzalarını atmış. Tutanaktaki sonuçlarla oy çuvallarındaki çıkan sonuçlar birebir örtüşüyor. Tekrar sayılıyor yine bire bir örtüşüyor. Demek ki burada bir gasp yok. Deniz Başkan'ın belediye başkanlığını kazandığının açık belgesi vardır. MHP Milletvekilinin de etkisinin olduğu biliniyor. Biz burada ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz" ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise açıklamasında, "31 Mart'ta halkın iradesine resmen darbe vuruldu. Fakat bu ilk değil. Deniz Başkan 5 yıl önceki seçimi yine kazanmıştı. Ancak zorbalıkla belediye başkanlığı masa başında kaybettirilmişti. Bu kez Pınarbaşı örgütü bir önceki gibi masa başında kaybetmeyeceğiz diye 40 saate yakın uyumadan sandıklarına sahip çıkmışlardır. İstanbul seçimleri sonuçlanmıştır ancak halen daha Pınarbaşı seçimleri sonuçlanmamıştır. Çünkü kabullenemiyorlar. Bunun bir hizmet yarışı olduğunu bilmiyorlar. Bunu bir savaşmış gibi düşünüyorlar" dedi.

Yetkililer basın açıklamasının ardından İl Seçim Kurulu'na giderek, seçimin iptal edilmesine yönelik itirazlarını iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erhan Adem, Pınarbaşı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine itiraz etti - Son Dakika

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