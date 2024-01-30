 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Rize İl Başkanı: 'Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?' - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Rize İl Başkanı: 'Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?'

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize'de yaşanan Belde Belediye Başkanlığı krizine açıklık getirerek, 'Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?' dedi. Deniz, Mevlüt Çağıran'ın adaylığından haberi olduğunu ve iddiaları yalanladı.

CHP Rize İl Başkanı: \'Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?\'
30.01.2024 - 13:32,
Abone Ol

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize'de yaşanan Belde Belediye Başkanlığı krizine açıklık getirerek, "Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?" dedi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlanırken Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday gösterilen Mevlüt Çağıran, listelerin açıklanmasıyla 'Ben AK Partiliyim' diyerek adaylığına itiraz etmişti. Konu hakkında açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise Çağıran'ın adaylığından haberi olduğunu, kişisel kimlik bilgilerini kendisinin vermesi üzerine parti meclisine sunulduğunu ifade ederek iddiaları yalanladı.

Çağıran'ın kendisinin arayarak belediye başkan adayı olmak istediğini beyan ettiğini öne süren CHP İl Başkanı Deniz, "Bu devirde birisinin olurunu almadan, fikrini almadan kim kimi aday gösterir? Böyle bir mantık olabilir mi? Bir kere her şeyden önce böyle düşünmemiz lazım. Bu arkadaş Madenli beldesinde yaşayan, Çayeli Merkez'de esnaflık yapan, daha önce CHP yönetimlerinde de yer almış olan bir vatandaş. 2015-2018 yılları arasında parti yönetiminde görev almış, daha sonra istifa etmiş, AK Parti'ye üye olmuş birisi. Biz her yerden aday çıkarma hedefimiz olduğu için bu arkadaşa da orada soruyorlar kendisi de aday olmak istediğini, partiye yeniden aday olmak istediğini beyan ediyor. Hatta oradan telefon açarak parti sekreterimiz ile de bire bir konuşuyorlar. Kendi kimlik bilgilerini kendisi veriyor. TC kimlik numarasını beyan ediyor, mesleğini beyan ediyor, aday olmak istediğini beyan ediyor ve biz de bunu sisteme giriyoruz" dedi.

"Hiç kimsenin haberi olmadan kimse kimseyi aday yapmaz"

Çağıran'ın kendilerini arayarak adaylığını iptal etmek istediğini ve il başkanlığı olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Çağıran'a teminat verildiğinin altını çizen Deniz, "Sabahleyin kendisi beni aradı ve 'Benim böyle bir adaylığım yok, ben çekilmek istiyorum' dedi. Biz de madem böyle bir talebiniz var tamam dedik. Sonuçta parti meclisine ismi verilmiş ama herhangi bir yere bildirilmemiş. Bu olay sadece parti meclisinde karar almakla alakalı bir mevzu değil. Parti meclisinde karar verilir, biz sonrasında evraklarını alır ilçe seçim kuruluna teslim ederiz. Sonrasında arkadaş tüm basın kuruluşlarını geziyor, kendisinin haberi olmadan aday yapıldığını söylüyor. Yani hiç kimsenin haberi olmadan kimse kimseyi aday yapmaz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Çayeli, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Rize İl Başkanı: 'Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?' - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Rize İl Başkanı: 'Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement