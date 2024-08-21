CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin sorunlarını giderilmesini istiyor - Son Dakika
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Politika

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin sorunlarını giderilmesini istiyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin sorunlarının giderilmesini isteyerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındığı nasıl alıyorsa fıstığı da aynı şekilde almalı. Üretici tüccara mahkum edilmemeli. Şanlıurfa'da fıstık borsası kurulmalı." dedi.

21.08.2024 11:47
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin sorunlarının giderilmesini isteyerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındığı nasıl alıyorsa fıstığı da aynı şekilde almalı. Üretici tüccara mahkum edilmemeli. Şanlıurfa'da fıstık borsası kurulmalı." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fıstık üretiminde Türkiye'nin dünyada 3. sırada yer aldığını vurgulayan Tanal, Türkiye'de ise en çok fıstık üretiminin Şanlıurfa'da yapıldığını anlattı.

Fıstıkta taban fiyat uygulaması olmadığını aktaran Tanal, "Fındıkta olan uygulama fıstıkta yok. İkisi de sert kabuklu, taban fiyat uygulaması yok. TMO tarafından alımı yok. Urfa fıstığına destekleme verilmiyor." diye konuştu.

Tarihte ilk kez fıstık fiyatlarının fındık fiyatlarının altına düştüğünü ve üreticilerin yüksek maliyetler nedeniyle mağdur olduğunu belirten Tanal, "Taban fiyat uygulamasına geçilmeli. Lisanslı depoculuk artırılmalı. Şanlıurfa'daki çiğ fıstığın işlenmesi için üreticiler Gaziantep'e gidiyor. Şanlıurfa'da işleme tesisi sorunu bir an önce çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

Fıstık üreticilerine mazot ve gübre desteğinin artırılmasını isteyen Tanal, "Çünkü mazot çiftçi için özel tüketim ürünü değil. TMO taban fiyatı bir an önce açıklamalı. Fındığı nasıl alıyorsa fıstığı da aynı şekilde almalı. Üretici tüccara mahkum edilmemeli. Şanlıurfa'da fıstık borsası kurulmalı. Fıstıkta da depoculuk olmalı. Sert kabuklu meyveler enstitüsü kurulmalı. Ürüne prim verilerek desteklenmeli. Fıstığın doluluk oranını artırmak için sulama kapsamına alınmalı." talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin sorunlarını giderilmesini istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin sorunlarını giderilmesini istiyor - Son Dakika
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