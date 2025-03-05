CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi - Son Dakika
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Politika

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Ankara Milletvekili Adnan Beker dün CHP'ye katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti rozetini taktıktan sonra bir gazeteci Beker'e "Bu kez CHP'ye ya da İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Beker'in "Oy veririm" dememesi dikkat çekti.

05.03.2025 13:48  Güncelleme: 14:47
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2023 seçimlerinde altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği açıklamasıyla hafızalara kazınan Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Beker grup toplantısına girişinde sorularla karşılandı. Beker'in katılımı parti içinde de tartışma yaratmıştı.

"YİNE OY VERİRİM" DİYEMEDİ

Olayın yankıları sürerken bir gazeteci Adnan Beker'e "Bu kez CHP'ye ya da İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir süre duraksayan Beker, "Sonra söylesem olur mu?" karşılığını verdi.

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker 'Oy veririm' diyemedi

"KABUL EDEBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

CHP'nin önde gelen isimlerinden Gökhan Günaydın, Adnan Beker'in CHP rozeti takmasıyla ilgili "Kemal Bey'i desteklemek için birlikte çalıştığınız partilerden biri olacaksın, oy vermeyeceksin üstelik oy vermediğini övünerek anlatacaksın. Bu benim kabul edebileceğim, affedebileceğim bir şey değil. Bu benim kişisel pozisyonum. Bunu söyleyeyim. Ama partim bir karar almış. MYK bir karar almış. Oralarda ne konuşuldu, tartışıldı bilmiyorum. Partinin kararına hepimiz uyarız. Ben kişisel olarak böyle bir mesafeyi kendi adıma siyasete, siyasetin etik kodlarına koymaya ömrümün sonuna kadar devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Adnan Beker, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker 'Oy veririm' diyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    bunlar siyaset biz bunlara dönek diyoruz hepsi aynı koltuk makam sevdası millet perişan 44 1 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Cahil Halk Partisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 17 8 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu saray soytarilarini almayin partiye lütfen bunlar sarayin kapi kolu 5 5 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Kime oy vereceksiniz beyefendi, chp ye gelmenizdeki neden ne. 6 2 Yanıtla
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